Der Rat entschieden: Der Kreuzerweg wird Grünstadts erste Fahrradstraße. Damit wird der Autoverkehr nicht von dort verbannt, Radfahrer haben aber in allem den Vorrang. Außerdem bekommt die Achse durchgehend Vorfahrt, der querende Verkehr muss an allen Kreuzungen und Einmündungen warten. Das betrifft dann auch relativ stark befahrene Verbindungen wie den Südring und die Richard-Wagner-Straße. Trotz großer Zustimmung zum Konzept meldeten einige Kommunalpolitiker daher auch Bedenken an. Zwei stimmten am Ende gar gegen die Linie ihrer jeweiligen Fraktionen, und die FWG votierte geschlossen mit Nein. Mit welchen Argumenten die Kritiker des Vorhabens ihre Haltung begründeten und was die über ihren Zeitplan für die Einführung der Fahrradstraßen-Regeln im Kreuzerweg verrät, steht im ausführlichen Bericht.