Die Adler Mannheim haben ihr erstes Geisterspiel in dieser Eishockey-Saison klar verloren. Gegen Verfolger Grizzlys Wolfsburg setzte es nach völlig verschlafenem ersten Drittel eine 3:7 (1:5, 1:1, 1:1)-Niederlage. Indiskutables Zweikampfverhalten und zu viele Scheibenverluste gleich zu Beginn der Partie vor leeren Rängen in der SAP-Arena ebneten den hellwachen Gästen den Weg zum überraschend klaren Erfolg. Für die Adler trafen am Sonntagnachmittag nur Jordan Szwarz, Ilari Melart und Rückkehrer David Wolf.