Für dieses Wochenende liegt die Waldbrandgefahr laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in weiten Teilen der Pfalz bei Stufe 4 von 5. Nur an der Messstation Weinbiet bei Neustadt gilt am Samstag Stufe 3, an den Stationen in Ruppertsecken (Donnersbergkreis) und Pirmasens am Sonntag. Christian Müller vom Wetterbüro Klima-Palatina in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) erwartet ein „durchweg trockenes und heißes Wochenende“ mit den ersten Tagen in diesem Jahr, an denen die Temperaturen in der Pfalz über die 30-Grad-Marke steigen. Dadurch, dass schon der April und Mai zu trocken ausgefallen seien, fehle die Feuchtigkeitsreserve. „Und der Wind trocknet die Böden weiter aus“, sagt Müller. „Bis zum nächsten Wochenende gehen die Temperaturen zurück, aber intensive Niederschläge sind Mangelware.“ Bereits Anfang der Woche hatte das Forstamt in Bad Dürkheim vor Waldbränden gewarnt und darauf hingewiesen, dass diese häufig durch Zigaretten, Lagerfeuer oder über trockenem Gras geparkte Autos ausgelöst werden.