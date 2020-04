In der Pfalz ist im April bisher kaum Regen gefallen. Das zeigt eine Auswertung der Daten des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR). Bis 22. April verzeichnet das DLR die höchste Regenmenge mit 9,3 Milimetern an der Station Göcklingen. 3,54 Milimeter gab es an der Messstation Bolanden-Weierhof. Die meisten anderen Stationen liegen unter 1 Milimeter, einige auch bei 0.

Das trockene Wetter betrifft nicht nur die Pfalz: In Mainz hat die Stadt ihre Bürger gebeten, bei der Bewässerung der Stadtbäume mitzuhelfen. Jeder Eimer und jede Gießkanne Wasser sei willkommen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Weil es derzeit so wenig regne, bewässert das Grün- und Umweltamt schon seit Anfang April die Stadtbäume.

In Trier sei ein Aufruf an die Bürger, die Bäume zu wässern, noch nicht nötig, sagte ein Stadtsprecher. Das könne sich aber im Laufe des Frühjahrs oder des Sommers noch ändern.