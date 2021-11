Während eines Fußballspiels am Sonntagnachmittag In den Neugärten (Oggersheim) gab es laut Polizei eine Auseinandersetzung zwischen Zuschauern. Dabei wurde ein 22-Jähriger gegen 14.30 Uhr durch einen Tritt ins Gesicht verletzt. Wie viele Personen an dem Streit beteiligt waren und was der Auslöser war, wird laut Polizei noch ermittelt. Dafür sucht sie Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.