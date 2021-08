Bürgerinnen und Bürger in den sechs Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Lingenfeld und in Zeiskam sollen ihr Trinkwasser vor dem Gebrauch weiter abkochen. Darauf wies die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag auf Anfrage hin.

Nach Angaben eines Kreissprechers gibt es noch keine Entwarnung, nachdem am Montag bei Routinekontrollen Grenzwertüberschreitungen in Bezug auf coliforme Bakterien festgestellt wurden. Seitdem laufen die Ermittlungen zur Ursache. Auch am Mittwoch kamen Experten im Kreishaus zusammen. Laut Kreisverwaltung ist es möglich, mit dem Trinkwasser Blumen sowie Obst- und Gemüsepflanzen zu gießen, Lebensmittel zu waschen, sich zu duschen, Wäsche zu waschen und Haustiere von dem Wasser trinken zu lassen. Coliforme Keime sind der Kreisverwaltung zufolge prinzipiell für Menschen ungefährlich, sie seien auch keine Krankheitserreger. Bei der Warnung handele es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, hieß es zuletzt von der Kreisverwaltung.