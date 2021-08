Die Ursache für die Verunreinigung im Trinkwasser in der Verbandsgemeinde Lingenfeld und in Zeiskam ist noch nicht gefunden. Das teilte ein Sprecher der Germersheimer Kreisverwaltung am Dienstagmittag auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Am Montagnachmittag hatten das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung und die Verbandsgemeindeverwaltung Lingenfeld informiert, dass bei einer regulären Trinkwasserprobe im Zuständigkeitsbereich des Wasserzweckverbands Germersheimer Nordgruppe Grenzwertüberschreitungen in Bezug auf coliforme Keime festgestellt wurden. Seither laufen die Ermittlungen zur Ursache. Es werden wiederholt Proben genommen, und die Verbandsgemeinde spült das komplette Leitungsnetz – dem Kreissprecher zufolge mit normalem und nicht mit gechlortem Wasser.

Nach Angaben des Kreissprechers sind etwas mehr als 6000 Haushalte betroffen. Es wird empfohlen, das Trinkwasser vor Gebrauch abzukochen – etwa vor der Zubereitung von Nahrung, vor dem Zähneputzen und zur Reinigung offener Wunden. Es bestehe allerdings kein Grund zur Sorge oder Panik. Bei der Warnung handele es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Kreisverwaltung wird informieren, sobald die Werte wieder normal sind.