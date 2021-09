Stellen Sie sich vor, Sie drehen morgen den Wasserhahn auf, um Wasser für ihren Kaffee abzufüllen. Statt der gewohnten, kristallklaren Flüssigkeit sprudelt Ihnen eine gelbliche, übelriechende Plörre entgegen. So ergeht es dieser Tage einigen Menschen in Essingen. Besserung ist erstmal nicht in Sicht.

Für ein pensioniertes Ehepaar aus Essingen, das anonym bleiben möchte, war knapp zwei Monate lang folgendes Realität: Jeden Morgen floss bei ihnen eine gelbliche Brühe aus der Leitung. Auf Empfehlung der Verbandsgemeinde mussten sie dann solange den Hahn aufgedreht lassen, bis das Wasser wieder klar war. Verständlich, dass sie das Wasser auch dann nicht unbedingt trinken mochten. Erste Indizien auf gesundheitliche Auswirkungen gab es schon.

