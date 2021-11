Derzeit wird im Trinkwasser in Teilen des Versorgungsgebiets der Verbandsgemeindewerke Leiningerland gemäß der Trinkwasserverordnung festgelegte Grenzwert für coliforme Keime überschritten. Davon betroffen sind ausschließlich die Einwohner der Gemeinde Carlsberg und des Ortsteils Hertlingshausen. Die Verbandsgemeindewerke Leiningerland spülen und desinfizieren in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim bereits das Rohrnetz. Darüber hat Ralf Keller, der Werkleiter, am Freitag informiert.

Kein Abkochgebot

Das Trinkwasser wird bei der Einspeisung ins Ortsnetz bis zu einem Restgehalt von maximal 0,3 Milligramm pro Liter gechlort. Diese Konzentration bewege sich innerhalb der in der Trinkwasserverordnung festgelegten Grenzwerte und garantiere eine einwandfreie bakteriologische Trinkwasserqualität, so Keller weiter. Es bestehe kein Abkochgebot. Die Verbandsgemeindewerke weisen darauf hin, dass gechlortes Trinkwasser in keiner Weise gesundheitsschädlich sei, jedoch einen eigenen Geruch aufweisen könne. Für Aquarienlebewesen ist gechlortes Trinkwasser ungeeignet.

Die Suche nach der Ursache kann erfahrungsgemäß einige Tage bis Wochen dauern. Keller will informieren, wenn die Chlorung des Trinkwassers wieder eingestellt worden ist.