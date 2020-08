Das Wasserwerk der Verbandsgemeinde Eisenberg fordert seine Kunden in der Stadt Eisenberg auf, Trinkwasser unbedingt abzukochen. Ein Teil des städtischen Leitungsnetzes ist mit coliformen Bakterien belastet. Deshalb wird das Trinkwasser in den nächsten Tagen gechlort. Betroffen ist das komplette südliche und östliche Stadtgebiet. „Zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität führen wir in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Kirchheimbolanden bereits umfangreiche Rohrnetzspülungen und Desinfektionsmaßnahmen durch“, sagt Helmut Zurowski, der technische Werkleiter der Verbandsgemeinde. Um gesundheitliche Beeinträchtigungen auszuschließen, sei es unbedingt erforderlich, das Wasser vorsorglich 10 Minuten lang abzukochen, sofern Sie es zum direkten Trinken oder zur Zubereitung von Speisen und Getränken verwendet werden soll. Das Wasserwerk weist darauf hin, dass gechlortes Trinkwasser in keiner Weise gesundheitsschädlich sei, jedoch einen eigenen Geruch aufweisen könne. Für Aquarien sei es allerdings ungeeignet. Die Überschreitung der Grenzwerte werde voraussichtlich die nächsten Tage andauern, erwartet Zurowski, der zusichert, dass sobald die Trinkwasserqualität wieder hergestellt ist, die Bürger informiert werden.