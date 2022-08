Ab sofort kann das Wasser in Minfeld und in Teilen der Kandeler Saarstraße wieder unbedenklich genutzt werden. Die Verbandsgemeindewerke in Kandel haben in Absprache mit dem Gesundheitsamt in Germersheim am Freitag das Abkochgebot aufgehoben, wie Werkleiterin Inge Grein mitteilte. Das Leitungswasser aus dem Minfelder Hochbehälter enthält also keine Keime mehr. Seit 6. Juli musste das Wasser für bestimmte Zwecke abgekocht werden. Wie die Werke jetzt mitteilten, konnten die Keime mittlerweile erfolgreich aus dem Trinkwassernetz entfernt werden. Ursache für die Verkeimung sei ein undichtes Entlüftungsventil an der Verbindungsleitung von Steinweiler nach Minfeld gewesen. Nach Behebung des Schadens und nachfolgenden Spülungen der Leitung waren die ausgeführten Wasseranalysen ohne Beanstandungen. Wer noch Fragen hat, kann sich unter Telefon 0172 2018337 bei den Verbandsgemeindewerken melden.