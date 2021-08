Er macht entspannte Musik, die im Ohr bleibt: Trille aus Berlin tritt am Donnerstag, 5. August, auf der Dürkheimer Limburg auf. Für das Konzert um 19.30 Uhr gibt es für Kurzentschlossene noch Karten an der Abendkasse. Trille, der eigentlich Tristan Kühn heißt, hat an der Mannheimer Popakademie studiert und spielt auf der Limburg Akustikversionen seiner Stücke.