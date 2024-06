Die Freude währte nur kurz. Nachdem der Wasserbereich für die Kleinsten im Trifelsbad in Annweiler in der ersten Badesaison seit der Wiedereröffnung nicht mehr fertiggestellt werden konnte, sollte dem Planschvergnügen in diesem Jahr nichts mehr im Wege stehen. Und tatsächlich: Zum Start im Mai waren das Kinderbecken und der Wasserspielplatz vollendet und einsatzbereit. Doch ach, gerade jetzt, wo die Temperaturen endlich wärmer werden und jeder gerne ins Freibad strömt, da hakt’s schon wieder. Die Pumpe, die die beiden Becken versorgt, streikt. Grund ist laut Bürgermeister Christian Burkhart ein technischer Defekt. „Alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung des Schadens.“ Eine Fachfirma sei bereits eingeschaltet. Laut deren Aussage soll der Schaden voraussichtlich Anfang nächster Woche behoben werden können.

„Gerade im Hinblick auf die derzeitigen Witterungsverhältnisse ist dieser Umstand umso bedauerlicher“, ist dem Verwaltungschef bewusst. Er möchte sich insbesondere bei den jüngeren Gästen für den entgangenen Badespaß entschuldigen. „Als Entschädigung hierfür erhalten sie bei ihrem nächsten Schwimmbadbesuch eine kleine Aufmerksamkeit“, verspricht er.