Annweiler. Am Samstag ist es so weit: Nach knapp zweijähriger Sanierung öffnet das Annweilerer Trifelsbad wieder seine Pforten – wenn zunächst auch nur teilweise. Denn im Kinderplanschbereich muss noch die Außenanlage fertiggestellt werden, deswegen sind vorerst nur das Schwimmer- und das Erlebnisbecken geöffnet. Auch der in die Jahre gekommene Kassenautomat wird durch neue Technik ausgetauscht.

Den neuen Automaten stellt die Firma Bäder Suite Michel Consulting. Der Marktführer hat deutschlandweit mehr als 200 Schwimmbäder ausgestattet, unter anderem die Bäder der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern sowie der Städte Neustadt und Landau. Der Automat funktioniert ausschließlich bargeldlos, was laut Verwaltung gewichtige Vorteile wie Betriebs- und Kassensicherheit bringt. Das System funktioniert cloudbasiert, dadurch können die Anschaffungs- und Folgekosten für einen Server eingespart werden. Die Zahlung ist mit EC-Karte, Kreditkarte, Geldwertkarte und über digitale Zahlungsdienstleister wie Paypal möglich. Des Weiteren können im Onlineshop personalisierte E-Tickets erworben werden.

Die Saisonkarten sind unter https://trifelsbad.vg-annweiler.de erhältlich. Familien mit mehr als drei Kindern können Saisonkarte ausschließlich im Büro für Tourismus mit entsprechendem Nachweis erwerben. Aufgrund der verkürzten Badesaison werden die Dauer- und Familienkarten 2023 zu vergünstigten Preisen angeboten. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt. Eine Einzelkarte für Erwachsene kostet 4 Euro, ab 17.30 Uhr 3 Euro. Jugendliche/Ermäßigte zahlen 3 Euro, ab 17.30 Uhr 2 Euro. Das Bad hat montags von 10.30 bis 20 Uhr und dienstags bis sonntags von 8 bis 20 Uhr geöffnet.