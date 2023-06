Am Samstag öffnet das Trifelsbad in Annweiler nach zwei Jahren Sanierungszeit erstmals wieder seine Pforten. Allerdings mit Einschränkungen. Der Klinderplanschbereich ist wegen Restarbeiten am Außengelände noch nicht zugänglich. Die Rasenliegefläche und die Attraktionen wie die Wellenbreitrutsche können erst ab Ende Juni genutzt werden. Zudem kann die Solaranlage noch nicht in Betrieb genommen werden, weswegen die Beckentemperatur aktuell bei 19 Grad Celsius liegt. Bürgermeister Christian Burkhart ist darüber verärgert. Denn die für die Technik zuständige Firma hat sich nicht an die terminlichen Vereinbarungen gehalten.

Im Offenbacher Queichtalbad findet am Samstag und Sonntag der Schwimmwettkampf des SSV Offenbach statt. Daher ist an beiden Tagen nur eingeschränkter Badebetrieb möglich, da die Bahnen des Sportbeckens benötigt werden. Ebenfalls muss die Sprunganlage gesperrt werden.