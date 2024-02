Trifels: Land reagiert nach Druck aus Südpfalz

Nach der Ankündigung des Landes, die Öffnungszeiten von Burg Trifels drastisch zu kürzen, schlugen Wellen der Empörung in der Südpfalz hoch. Nun haben sich beide Seiten an einen Tisch gesetzt. Das Ergebnis verspricht zumindest etwas Aufatmen.

Wohnungen statt Tabakschuppen

Es fühlt sich ein wenig so an wie in einem Freilichtmuseum. Tabakschuppen sind prägend für Hayna – und heutzutage eignen sie sich auch gut als Wohnhäuser.

Veganes Restaurant in TV-Kochwettstreit

Das Landauer Restaurant „Ich bin so frey“ macht bei der Fernsehsendung „Mein Lokal, dein Lokal“ mit. Ob das vegane Restaurant sich gegen die vier Pfälzer Konkurrenten durchsetzen kann?

An Pendler-Bahnhof wird weiter wild gepinkelt

Die Bahn hat auf die Berichte über die Zustände im und um den Windener Bahnhof reagiert. Und zwar so.

Parkplätze für Dorfläden fehlen Anwohnern

Die Gemeinde Westheim ist in einer Zwickmühle, die Bürgermeisterin hat sich entschieden. Und zwar so.

Frauen waren nicht nur an Fasnacht freier

Auch auf dem Land kehrten in den Goldenen Zwanzigern moderne Zeiten ein. Ein Blick in die Geschichte von Rheinzabern mit zeitgenössischen Fotos.