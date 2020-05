Mit einer zumindest in der Pfalz offenbar neuen Masche hat sich ein Trickdieb in Ludwigshafen in eine Wohnung gemogelt und dort Wertgegenstände gestohlen. Nach Polizeiangaben klingelte der Unbekannte am Sonntag bei seinen Opfern und sagte: Er habe gerade von einem Todesfall in der eigenen Familie erfahren. Damit er sich von der angeblichen Schock-Nachricht erholen kann, ließen ihn ein 63-Jähriger und dessen Lebensgefährtin daraufhin in ihre Wohnung. Als der Täter wieder gegangen war, fehlte Schmuck, dessen Wert die Polizei noch offen lässt. Die Ermittler erinnert das Vorgehen an bekannte Tricks wie jene Masche, bei der Täter zum Beispiel Kreislaufprobleme vorspielen und nach einem Glas Wasser fragen, um so in fremde Häuser zu kommen.