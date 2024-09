Eine 78 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Warenhauses im Südring in Bobenheim-Roxheim Opfer von Trickdieben geworden. Laut Polizei hatte die Bobenheim-Roxheimerin nach dem Einkauf gerade ihre Handtasche auf der Rückbank ihre Autos verstaut und war dabei, ihre Einkäufe in den Kofferraum zu laden. Als sie losfahren wollte, klopfte ein Mann mittleren Alters an das Autofenster. Die 78-Jährige stieg daraufhin aus und ging zu dem Mann. Der laut der Seniorin schlecht Deutsch sprechende Mann zeigte auf einen der Reifen. Bei dessen Kontrolle konnte die Frau keinen Schaden feststellen und stieg wieder in ihren Wagen. Dort stellte sie fest, dass ihre Handtasche von der Rückbank gestohlen worden war. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, zu wenden.