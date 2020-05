Ein bislang unbekannter Täter hat laut Polizei am Freitagmorgen gegen 10 Uhr in Heßheim (Rhein-Pfalz-Kreis) an der Haustür einer 85-Jährigen geklingelt und vorgegeben, Geldspenden für Tiere im Zirkus zu sammeln. Als der Unbekannte von der Seniorin nach einem Ausweis beziehungsweise einer Sammlungsgenehmigung gefragt wurde, verließ er das Grundstück. Angeblich wollte er den Ausweis aus seinem Fahrzeug holen, er kam aber nicht mehr zurück. Im Zusammenhang mit dem versuchten Betrug fiel ein Fahrzeug mit Wormser Kennzeichen auf. Der Unbekannte wird auf über 50 Jahre geschätzt, hatte dunkle Haare und ein kantiges Gesicht. Wer in jüngerer Zeit ebenfalls solche „Spendensammler“ an der Tür hatte oder Hinweise auf den beschriebenen Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 zu wenden.