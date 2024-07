Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr meldete sich eine falsche Bankmitarbeiterin telefonisch bei einer 82-jährigen Frau aus dem Bussardweg in Speyer. Diese forderte die Anruferin dazu auf, ihre Bankkarte an einen Abholer auszuhändigen. Wenig später kam ein Mann bei der 82-Jährigen vorbei und nahm die Karte entgegen. Dieser wird folgendermaßen beschrieben: dunkle Haare, etwa 30 Jahre alt, dunkle Augen. Er sprach akzentfreies Deutsch. Ob es inzwischen zu Abbuchungen auf dem Konto der Kontobesitzerin kam, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Bussardwegs festgestellt haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter 06232 1370 in Verbindung zu setzen.