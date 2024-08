Gleich drei Betrugsfälle, die Bürger in Limburgerhof sowie in Mutterstadt betreffen, sind dieser Tage bei der Polizeiinspektion Schifferstadt angezeigt worden. Im ersten Fall wurde laut Polizei eine 28-Jährige auf eine Werbeanzeige in sozialen Medien aufmerksam. Laut dieser sollte sie Geld mit dem Anschauen und Weiterleiten von Videos verdienen können. Später folgten Aufforderungen, an Unbekannte Geld zu überweisen, wobei die 28-Jährige diese Beträge mit ihrem Lohn zurückerhalten sollte. Als die Geschädigte selbst Geld zahlen musste, um ihren Lohn zu erhalten, fiel ihr der Betrug auf. Auch ein 53-Jähriger geriet beim Verkauf seiner Brille auf einem Gebrauchtwarenportal an Betrüger. Um die Zahlung vermeintlich sicher abzuwickeln, wurde ihm eine E-Mail samt Link zu einem Chat-Assistenten zugeschickt. Er folgte dessen Anweisungen und gab auch seine Kontodaten an. Kurze Zeit später bemerkte er, dass mehrere tausend Euro von seinem Konto abgebucht worden waren. Im dritten Fall erhielt eine 38-Jährige einen Anruf mit unterdrückter Nummer. Im Telefonat stellte man ihr einen angeblichen Gewinn in Höhe von 400 Euro in Aussicht. Der Anrufer erfragte dazu sämtliche Daten der 38-Jährigen. Erst später bemerkte sie, dass ein solches Gewinnspiel gar nicht veranstaltet wurde. Ein Schaden entstand ihr laut Polizei nicht.