Unabhängig von der offiziellen Trauerfeier für seinen am 7. Juni gestorbenen Ehrenpräsidenten Norbert Thines am Mittwoch in der Pfarrkirche St. Maria mit pandemiebedingt sehr begrenzter Personenzahl will der 1. FC Kaiserslautern Thines eine von „seinem Verein“ ausgerichtete Gedenkfeier widmen. Die Planungen dazu sind nach FCK-Angaben schon angelaufen. Der Blick gehe auf das letzte Juli-Wochenende, dem womöglich ersten Heimspieltag der neuen Saison. Hier soll dann vor dem Spiel vor dem Ehrenmal hinter der Osttribüne dem Wirken und Gestalten des FCK-Ehrenpräsidenten in angemessener Form gedacht werden. Sein prägender Einfluss auf den Verein soll aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und gewürdigt werden. Zudem will der FCK die Umbenennung einer Tribüne im Fritz-Walter-Stadion in „Norbert-Thines-Tribüne“ angehen. Unter anderem auf diese Weise sollen die großen Verdienste des Kaiserslauterer Ehrenbürgers um den FCK in Erinnerung gehalten werden. Die entsprechenden Vorhaben sollen in Abstimmung mit dem Fan-Beirat erfolgen. Weitere Informationen dazu soll es auf einem für 10. Juli geplanten Mitgliederforum geben.