Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Das hat ein Dackel in Niedersachsen eindrücklich bewiesen. Nach Angaben der Polizei wachte der Rüde 54 Tage über die Leiche seines Frauchen. Die 78-Jährige war bereits am 8. September als vermisst gemeldet worden. Arbeiter entdeckten ihre Leiche am 1. November an der Rögnitz im Amt Neuhaus (Niedersachsen).

Wie diverse Medien berichteten, sei die Seniorin aus Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern am Tag ihres Verschwindens auf dem Rückweg vom Tierarzt gewesen. Da sie gerade erst in den Ort gezogen sei, habe sie wohl die Orientierung verloren. Immer wieder habe sie über ihr Handy Kontakt mit Angehörigen gehabt, wobei sie Medienberichten zufolge widersprüchliche Angaben zu ihrem Aufenthaltsort gemacht und panisch gewirkt habe. Irgendwann sei jedoch der Akku ihres Handys leer gewesen und die Verbindung sei abgebrochen. Daraufhin habe die Polizei sie mit Hubschraubern und einer Rettungshundestaffel gesucht. Sogar 250 Freiwillige hätten sich laut Polizei an der Suche beteiligt. Jedoch erfolglos.

Dackel bei bester Gesundheit

Bis Arbeiter ihre Leiche gut sieben Wochen nach ihrem Verschwinden fanden. Die Todesursache sei noch nicht klar. Nach Angaben der Behörde liegen aber keine Anzeichen für Fremdeinwirkung vor. Wie viele Tage die Frau nach ihrem Verschwinden verstarb, sei ebenfalls unklar. Laut Polizei fanden die Männer den Hund der Frau ganz in ihrer Nähe. Der Dackel war wohl die ganze Zeit nicht von ihrer Seite gewichen. Dem Tier ging es der Polizei zufolge gut. Er wurde den Angehörigen der 78-Jährigen übergeben. Wie genau der Hund über so einen langen Zeitraum überleben konnte, ist nicht bekannt.