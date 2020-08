Ein Tretboot, besetzt mit fünf Personen, ist am Dienstagabend, 11. August, auf dem Stausee im saarländischen Losheim gekentert. Laut Polizei war das Tretboot etwa eine Viertelstunde nach Fahrtbeginn mit Wasser vollgelaufen. Bei den Insassen handelte es sich um Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren aus Völklingen und Wadgassen. Andere Tretbootfahrer auf dem See seien den Gekenterten zu Hilfe gekommen und hätten sie ans Ufer gebracht. Eine Insassin habe nach der Rettung an Land über Schmerzen am Hinterkopf geklagt. Sie kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Zwei der Handys, die die jungen Leute mit an Bord hatten, hätten sich nach dem Wasserschaden nicht mehr einschalten lassen. Laut Polizei war die zulässige Höchstzahl an Passagieren im Tretboot nicht überschritten worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.