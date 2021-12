Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in die Fachklinik Pfälzerwald auf dem Hermersbergerhof eingebrochen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, verschafften sich die Täter Zugang ins Bürogebäude, indem sie die Haupteingangstür aufhebelten. Sie öffneten zudem gewaltsam weitere verschlossene Innentüren. Gestohlen wurde ein grauer Standtresor in der Größe 60 mal 50 mal 110 Zentimeter. Darin befanden sich außer einer vierstelligen Bargeldsumme noch mehrere Fahrzeugbriefe mit Ersatzschlüsseln, verschiedene Schlüssel und wichtige Unterlagen. Der Gesamtschaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.