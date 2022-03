Die Polizei zweifelt erkennbar am pädagogischen Wert eines Geburtstagsgeschenks, das jetzt ein Zwölfjähriger bekommen hat. Die Beamten wurden eigenen Angaben zufolge am Samstagnachmittag alarmiert, weil in Lingenfeld (Kreis Germersheim) eine vermummte Person mit einer silbernen Pistole aufgetaucht war. Die Einsatzkräfte spürten einen Zwölf- und einen 14-Jährigen auf, die mit täuschend echt aussehenden Softair-Waffen ausgerüstet waren. Die Mutter des Zwölfjährigen kam schließlich dazu und erläuterte: Es handele sich um ein Geburtstagsgeschenk – mit dem die Kinder ins Freie gegangen waren, weil sie die wechselseitigen Treffer in der Wohnung zu sehr schmerzten. Die Polizei berichtet: „Die beiden Pistolen wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben und mit allen Beteiligten wurde ein eindringliches Gespräch geführt.“