Der Kangalrüde, der im Januar in Speyer verletzt aufgefunden wurde, ist nicht der erste in den vergangenen Monaten, dem dieses Schicksal widerfahren ist. Tierschützer in der Pfalz haben seit Jahren mit dieser Hunderasse zu tun. Oft sind Kangals schwer zu vermitteln, was auch für die Tierheime Folgen haben kann. „Wir hatten in den vergangenen zehn Jahren drei Kangals, aber ich wüsste nicht, dass wir ernstzunehmende Anfragen gehabt hätten“, sagt Adrian Eichner vom Landauer Tierheim. Ihm sei wichtig, dass diese Hunde „in erfahrene, zuverlässige Hände“ kommen. Zwei weitere Kangalhündinnen hätten bis zu ihrem Tod im Landauer Tierheim gelebt.

