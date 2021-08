Ein Traumtor hat nicht gereicht: Oberligist TuS Mechtersheim hat beim FSV Jägersburg mit 1:3 (1:2) verloren. Robin Muth hatte per Flugkopfball in der 14. Minute die FSV-Führung (Tim Pommerenke, 10.) ausgeglichen. Das 1:2 aus Gästesicht – Kristoph Scherpf traf zwei Minuten vor der Pause – kam zum ungünstigsten Zeitpunkt. In Durchgang zwei konnte der TuS die Gastgeber kaum mehr in Gefahr bringen. Tom Koblenz verwandelte einen Strafstoß (90.+1) zum Endstand.