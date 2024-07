Die deutschen Fußballerinnen sind mit einem Erfolg ins olympische Turnier gestartet. Im Auftaktspiel der Gruppe B bezwang die Auswahl des scheidenden Bundestrainers Horst Hrubesch am Donnerstagabend in Marseille Australien mit 3:0 (1:0). Den ersten Treffer erzielte Abwehrchefin Marina Hegering in der 24. Minute, Lea Schüller (64.) erhöhte ebenfalls per Kopf nach einer Ecke auf 2:0. Das dritte Tor schoss die Pfälzerin Jule Brand (68.) nach einem sehenswerten Angriff. Nächster Gegner ist am Sonntag (21 Uhr) abermals in Marseille Rekordweltmeister USA.