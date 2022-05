Die Damen-Mannschaft des BASF TC Ludwigshafen ist mit zwei Siegen in die Zweite Tennis-Bundesliga gestartet. Am Freitag gewann das Team 5:4 in Aschheim, am Sonntag gab es einen 6:3-Erfolg gegen Iphitos München. „Zwei Siege, ein positiver Auftakt. Dort wollten wir auch stehen“, sagt Cheftrainer Steffen Neutert: „Nun können wir einen Tick entspannter in die nächsten Matches gehen.“ Das nächste Spiel bestreiten die BASF-Damen am Samstag ab 12 Uhr zu Hause gegen Tabellenführer Luitpoldpark München – das Duell zweier ungeschlagener Teams.