In der Pfalz hat die Traubenlese für die Federweißen-Produktion begonnen. Der offizielle und zugleich bundesweite Auftakt dazu erfolgte am Montagmorgen in einem Wingert des Weingutes Schwindt in Weisenheim am Sand (Kreis Bad Dürkheim). Dort wurden in der Lage Weisenheimer Rosenbühl kerngesunde Trauben der Sorte Solaris von den Rebstöcken geholt. Bei der Handlese halfen auch die Pfälzische Weinkönigin Anna-Maria Löffler und die ehemalige Weisenheimer Weinprinzessin Saskia Teucke mit. Ein weiterer Teil der Trauben wurde per Vollernter eingebracht. Bei Ortega-Beeren hatte Winzer Michael Schwindt Ende voriger Woche bereits Mostgewichte zwischen 77 und 80 Grad Oechsle gemessen. Das Messergebnis am Montag beim Solaris-Rebensaft übertraf indes alle Erwartungen: Er erreichte 102 Grad Oechsle – einen Wert im Auslese-Bereich. Die Traubenernte für „Neuen“ in der Pfalz startet damit wieder sehr früh – und sechs Tage früher als im vergangenen Jahr. Die beim „Ankeltern“ versammelten Weinfachleute zeigten sich sehr zuversichtlich, dass es qualitativ wie auch quantitativ einen guten Jahrgang geben kann. Mit dem Beginn der Ernte von Hauptrebsorten wird derzeit in der zweiten Septemberwoche gerechnet.

