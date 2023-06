Mit dem Penis abfinden?

Die Landauerin Kaycee Hesse hat mit einem Pastor der Er-Lebt-Gemeinde über ihre Transsexualität gesprochen. Er habe unter anderem gesagt, sie sei als Mann wohl nur „untervögelt“, berichtet sie im Gespräch mit Falk Reimer. Es gebe noch weitere Menschen, die schlechte Erfahrungen mit der Gemeinde gemacht haben.

Verkehrslage bleibt kritisch

Es ist nicht die erste und nicht die letzte Baustelle auf der B10, die derzeit Verkehr in die Anliegergemeinden treibt. Das macht Probleme, und gefährlich sein kann es auch. Ein Lösungsvorschlag wird verworfen, aber es soll auch eine Verbesserung geben. Die BI Queichtal hat einen viel grundsätzlicheren Lösungsansatz.

Waghalsige Reise zu einem fernen Berg

Vor 50 Jahren wagten fünf Pfälzer ein großes Abenteuer. Mit einem vollgepackten Bulli und einem Käfer machten sie sich auf den Weg nach Afghanistan. Dort wollten die Kletterer als erste die Nordostflanke des 6800 Meter hohen Koh e Keschnikan besteigen. War die Hindukusch-Expedition, deren Schirmherr Helmut Kohl war, von Erfolg gekrönt?

Bald ist Schluss mit der Mode

„Es liegt nicht an Bad Bergzabern. Und das Geschäft läuft gut“, beantworten Lucia und Kurt Deutschler die Frage nach dem Warum. Und doch schließendie beiden ihr Herren- und Damenmodengeschäft in der Kurstadt in Kürze.

Ein freier Parkplatz ist nicht immer frei

Das Thema Parken bewegt. Und wenn ein Parkplatz über Nacht frei ist, dann kann man ihn doch nutzen? Aber so einfach ist das nicht, wie ein RHEINPFALZ-Leser erfahren musste.

Biotoppläne am Badesee werden überarbeitet

Das Strandbad am ehemaligen Freizeitbad Moby Dick wird seit

vielen Jahren rege genutzt. Nun soll ein Biotop angelegt werden. Doch die Ziegen des Streichelzoos machen da nicht mit.

Griechisches Flair in „Wohlfühl-Apotheke“

Nach fast 15 Monaten haben es Apothekerin Johanna Gemenetzi und ihr Team geschafft: Sie können Kunden der Olympia-Apotheke wieder in den Stammräumen beraten. Schuld waren ein Feuer und Wasser.