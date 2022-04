Mit 10.000 Euro in kleinen Scheinen und drei Mitfahrern an Bord, die von der Polizei gesucht wurden, war ein Mann in der Nacht zu Montag mit seinem Kleinbus samt Anhänger auf der A61 bei Ludwigshafen - Ruchheim unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrer weder eine Lizenz zum internationalen Personentransport, noch eine Erklärung für den hohen Bargeld-Betrag. Der Unternehmer gab bei der Kontrolle an, dass er die Reisegruppe von Frankreich nach Moldawien bringen wolle. Den mitgeführten Dokumenten war zu entnehmen, dass drei der Fahrgäste nach versagtem Asyl in Deutschland in Frankreich ihr Glück erneut erfolglos versucht hatten und sich nun wieder in Deutschland befanden. Die Beamten erhoben von den gesuchten Personen eine vierstellige Sicherheitsleistung. Ein Fahrgast blieb in Polizeigewahrsam, da dieser zur Abschiebung ausgeschrieben war.