Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 19 Uhr auf der B47 bei Albisheim (Donnersbergkreis) ist ein 33-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 47-Jähriger Fahrer eines Transporters beim Linksabbiegen nach Albisheim den 33-Jährigen, der in Richtung Zellertal unterwegs war. Dieser wurde laut Polizei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.