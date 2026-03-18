Ein Transporterfahrer hat am Dienstagmittag auf der A65 bei Neustadt-Süd beim Auffahren den fließenden Verkehr übersehen und ist mit einem Auto zusammengestoßen. Laut Polizei wurde das Auto eines 40-Jährigen durch den Aufprall gegen die Mittelleitplanke geschleudert. Der Unfall ereignete sich am 17. März gegen 13.40 Uhr. Alle Airbags des Autos lösten aus, und das automatische Notrufsystem alarmierte die Rettungskräfte. Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen musste zeitweise voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei über 10.000 Euro.