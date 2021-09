Ein Langholztransporter aus der Westpfalz hat am Freitagnachmittag die Brücke über die B10 bei Albersweiler beschädigt. Nach Angaben der Polizei hatte der 70-jährige Fahrer den Ladekran des Transporters nicht ordnungsgemäß eingefahren, weshalb er damit das Bauwerk bei der Durchfahrt rammte. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Feuerwehr rettete den Mann aus dem Führerhaus, er kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die B10 war bis gegen 16 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die umliegenden Ortschaften umgeleitet. Dabei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei berichtet. Die genaue Schadenshöhe an der Brücke muss noch von Fachkräften ermittelt werden.