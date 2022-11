Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Transporters am Montagmorgen im Karlsruher Stadtteil Daxlanden. Der Fahrer eines Kleintransporters vergaß wohl vor dem Schlafen die Handbremse seines Fahrzeugs anzuziehen. Daraufhin rollte das Fahrzeug bereits in der Nacht rückwärts in den Alten Federbach und versank dort zu Teilen im Wasser und Schlamm.

Der Fahrer traute sich jedoch in der Nacht nicht alleine auszusteigen. Das Wasser stand laut Polizei bis zur Schiebetür. Passanten haben am Morgen die Hilferufe gehört und Hilfe geholt. Rettungskräfte befreiten den Fahrer schließlich aus dem Transporter. Mithilfe eines Feuerwehrkrans wurde das Fahrzeug geborgen.