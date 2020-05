Am späten Freitagabend ist ein Transporter in Ludwigshafen gegen einen Baum geprallt, dabei verletzte sich der 20-jährige Fahrer schwer. Wie die Polizei berichtet, kam das Fahrzeug gegen 22.20 Uhr in der Brunckstraße, auf Höhe der Eschenbachstraße, stadteinwärts nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer aus Ludwigshafen wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Teilabschnitt der Brunckstraße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt und der Verkehr über die Eschenbachstraße umgeleitet. Ein Gutachter soll jetzt klären, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/9632222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.