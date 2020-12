Der Kleinlastwagen, der am frühen Morgen des 24. Dezember im Ohmbachsee entdeckt wurde, ist in der Nacht davor in Homburg gestohlen worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Sie geht davon aus, dass die Täter den Transporter im See entsorgen wollten. Die Feuerwehr und ein hinzugerufener Kran zogen das Fahrzeug aus dem Gewässer. Weitere Ermittlungen sollen noch folgen. Da auch ein Unfall nicht ausgeschlossen worden war, hatten am frühen Donnerstagmorgen Taucher der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern das Wasser nach verunglückten Personen abgesucht.