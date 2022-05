Heute gegen 10.20 Uhr kam es in der Alten Bundesstraße in Hauenstein zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall zwischen einem Gabelstapler und einem Kleintransporter. Der Transporter war auf der Alten Bundesstraße in Richtung Ortskern unterwegs. In Höhe einer ansässigen Dachdeckerei fuhr der Fahrer eines Gabelstaplers, beladen mit langen Holzsparren, über den Betriebshof. Hierbei ragten die Sparren in etwa zwei bis 2,50 Metern Höhe in die Fahrbahn hinein. Der Fahrer des Transporters übersah offensichtlich die Sparren und stieß frontal mit seiner rechten Fahrerkabine mit dem Hindernis zusammen. Am Transporter entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden. Die herunterfallenden Sparren beschädigten einen geparkten Firmentransporter und zerbrachen teilweise. Verletzt wurde niemand. Gegen beide Fahrzeugführer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie schätzt, dass der Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich liegt.