Bis auf sein Grundgerüst ist am Dienstagabend ein Kleintransporter auf dem Gelände der Raststätte Pfälzer Weinstraße West an der A65 ausgebrannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das in Polen zugelassene Fahrzeug in Vollbrand gestanden. Der Fahrer habe sich selbst aus dem Transporter gerettet und sei leicht verletzt worden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 geschätzt.