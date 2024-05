Die Adler Mannheim haben einen Transfercoup gelandet und Eishockey-Nationalspieler Marc Michaelis zurückgeholt. Der 28-jährige gebürtige Mannheimer, der am Freitag mit dem deutschen Team in die WM startet, hat einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet.

„Heute ist ein besonderer Tag für uns, denn wir begrüßen einen ehemaligen Jungadler zurück in Mannheim. Wir haben extrem hart gearbeitet, um diesen Vertrag über die Ziellinie zu bringen, und wir sind dankbar, dass Marc sich entschieden hat, nach Hause zu kommen“, äußerte sich Adler-Trainer und -Manager Dallas Eakins beinahe euphorisch.

Von Nordamerika in die Schweiz

2020 gelang Michaelis der Sprung in den Profibereich. Für die Vancouver Canucks absolvierte der Stürmer 15 NHL-Partien in der besten Liga der Welt. Nach einem weiteren Jahr für die Toronto Marlies in der unterklassigen AHL schloss sich Michaelis 2022 den SCL Tigers in der Schweiz an. Vor der abgelaufenen Spielzeit unterschrieb Michaelis einen Zweijahresvertrag beim EV Zug, der nun vorzeitig aufgelöst wurde.

„Ich bin sehr glücklich, in meine Heimat zurückzukehren, in der ich das Eishockeyspielen erlernt habe. Meine Motivation, bei der Neuausrichtung meines Herzensklub eine wichtige Rolle einzunehmen, ist grenzenlos“, sagte Michaelis, der sich in den Sommermonaten oft in Mannheim fitgehalten hatte.