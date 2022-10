Eine 23 Jahre alte Frau ist am frühen Donnerstagabend bei einem Unfall nahe Meckenheim im Kreis Bad Dürkheim in ihrem Auto eingeklemmt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Traktorfahrer aus einem Feldweg kommend die L528 zwischen Meckenheim und Böhl-Iggelheim überqueren wollen und dabei wohl das von Böhl-Iggelheim kommende Auto der Frau übersehen. Die Frau habe dem Traktor nicht mehr ausweichen können, die beiden Fahrzeuge seien zusammengestoßen. Die Frau sei in ihrem Auto eingeklemmt gewesen, die Feuerwehr Meckenheim habe sie daraus befreit; sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 59 Jahre alte Traktorfahrer erlitt einen Schock. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 15.000 Euro. Die Landstraße war für anderthalb Stunden gesperrt.