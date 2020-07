Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Traktor auf einer Landstraße bei Landau sind drei Menschen schwer verletzt worden. Der Pkw sei bei einem Überholmanöver mit dem vorausfahrenden Traktor zusammengeprallt, als dieser links abbiegen wollte, hieß es in einer Polizeimitteilung. Durch die Wucht der Kollision kippte der Trecker um, so dass der 40 Jahre alte Traktorfahrer in seiner Kabine eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Er und der 54 Jahre alte Fahrer des Autos wurden mit Rettungshubschraubern, die 52-jährige Beifahrerin des Pkw mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebraucht.