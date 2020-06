Lebensgefährliche Verletzungen hat der Fahrer eines Traktors in Nanzdietschweiler (Kreis Kusel) erlitten, als sich sein Schlepper offenbar selbstständig machte. Wie erst Samstag bekannt wurde, ereignete sich das Unglück bereits am Freitagabend. Die Polizei vermutet, dass der Mann bei der Feldarbeit aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Traktor verlor. Dieser rollte rund 800 Meter einen Hang hinab und durchbrach dabei Baumbestand und Hecken, bevor er zum Stehen kam. Der 52-Jährige wurde in einer Hecke liegend gefunden. Die Polizei vermutet, dass er während der Fahrt absprang. Der lebensgefährlich Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden, ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz war im Einsatz.