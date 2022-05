Das Anti-Schwerkraft-Laufband „Alter G“ verspricht Sport in fast völliger Schwerelosigkeit. Auch der ehemalige Bayer-04-Leverkusen-Chef Reiner Calmund ist von dem Gerät überzeugt. Am Freitag hat „Calli“ das Reha-Zentrum in Herxheim besucht, um von seinen Erfahrungen zu erzählen. Mehr dazu erfahren Sie im ausführlichen Bericht.