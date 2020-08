Die Eulen Ludwigshafen sind nach siebenstündiger Busfahrt am Mittwoch in Hopfgarten im österreichischen Brixental angekommen. Dort soll der Kader bei einem fünftägigen Trainingslager fit gemacht werden. Wie Eulen-Pressesprecher Horst Konzok berichtet, fand am Nachmittag bereits die erste Trainingseinheit statt. Im Video der Eulen können sich Fans der Mannschaft einen Eindruck vom ersten Trainingstag machen.