Bis zur WM in Katar und dem Treffen mit Deutschland will Costa Ricas Trainer Luis Fernando Suárez seine Mannschaft noch mal deutlich stärker machen. „Sie werden nicht dieses Team sehen, sie werden eine andere Mannschaft sehen“, kündigte er nach dem Erreichen der Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft am Dienstagabend an.

Nur mit viel Glück und Mühe hatte sich die Mannschaft des 62 Jahre alten gebürtigen Kolumbianers zuvor mit 1:0 gegen Neuseeland im interkontinentalen Play-off-Match im Ahmad Bin Ali Stadion in Ar-Rayyan durchgesetzt und damit das 32. und letzte freie WM-Ticket gelöst.

Spielen wird Costa Rica in der Gruppe E mit Deutschland, Spanien und Japan. „Ich hoffe, dass wir ein anderes Costa Rica sein werden, ein stärkeres Costa Rica“, betonte Suárez.