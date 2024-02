Dimitrios Grammozis steht offenbar unmittelbar vor der Ablösung als Trainer des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass der 45-Jährige nach fünf Niederlagen in sechs Ligaspielen unter seiner Regie und vor allem nach dem bitteren 1:2 am Wochenende gegen Paderborn den Rückhalt in den Gremien des Vereins verloren habe. Dort hatten nach Spielende laute Sprechchöre von der Tribüne seine Entlassung gefordert, nachdem der FCK auf den Relegationsplatz gefallen sei. Auch der Einzug in das Pokal-Halbfinale könne Grammozis den Job auf dem Betzenberg nicht mehr retten.

Nach diesen Medienberichten soll die Entscheidung voraussichtlich heute vom Verein offiziell mitgeteilt und eventuell gleich ein Nachfolger bekanntgegeben werden. Seit Sonntag liefen bereits Gespräche mit potenziellen Nachfolgern. Am Sonntagmorgen hatte nach RHEINPFALZ-Informationen der mächtige Beirat, in dem auch die Investoren vertreten sind, über die Situation diskutiert. Als Kandidaten genannt werden unter anderem die erfahrenen Friedhelm Funkel, Stefan Kuntz und Felix Magath.