Die Konkurrenten Eintracht Braunschweig, der Zweite, und 1860 München, der Vierte, können an diesem Samstag (ab 14 Uhr) spielen, wie sie wollen: Gewinnt der Fußball-Drittliga-Dritte 1. FC Kaiserslautern seine letzte Saisonpartie an diesem Sonntag bei Viktoria Köln (14 Uhr, Liveblog bei rheinpfalz.de, Magenta Sport), ist er auf jeden Fall zumindest Dritter und kann über die Relegation gegen den Zweitliga-16. Dynamo Dresden aufsteigen. Ganz sicher beendet der FCK die Saison mit der besten Platzierung in einer Drittliga-Abschlusstabelle, seit er dieser Spielklasse angehört, nämlich seit der Saison 2018/19. Platz vier und damit die DFB-Pokalteilnahme 2022/23 haben die Lauterer schon sicher.

6000 bis 7000 FCK-Fans in Köln

Im für die Lauterer allergünstigsten Fall kann der FCK noch Zweiter werden. Siegt Braunschweig aber noch einmal in seinen letzten beiden Partien – zum Beispiel an diesem Samstag (14 Uhr, NDR) in Meppen –, ist die Eintracht aufgestiegen. 1860 München als aktuell Vierter (Samstag, 14 Uhr, BR, MDR bei Meister Magdeburg) kann bei einem Lauterer Ausrutscher den FCK am 14. Mai theoretisch noch von Relegationsplatz drei verdrängen.

Wenn der FCK, unterstützt von wohl 6000 bis 7000 Fans im mit 10.001 Besuchern ausverkauften Spiel am Sonntag bei der Viktoria im rechtsrheinischen Sportpark Höhenberg antritt, ist die Konstellation noch ein Stückchen klarer. Noch sind viele Szenarien denkbar. „Den Fans wollen wir am Sonntag etwas zurückgeben“, betonte FCK-Trainer Marco Antwerpen dankbar.

Der 50-Jährige unterstrich bei der Pressekonferenz am Freitag noch einmal, wie sehr sich „welch gute Geschichte sich hier entwickelt hat“. Antwerpen sagte: „Wir haben in dieser Saison ganz, ganz viele richtige Entscheidungen getroffen, sonst wären wir nicht Dritter“, sagte Antwerpen. „Wir spielen die erfolgreichste Saison, seit der FCK in der Dritten Liga ist.“

Antwerpen: Team hat viele Widerstände überwunden

Es schweiße die Mannschaft, die viele Widerstände überwunden habe, womöglich noch mehr zusammen, vielleicht den schwierigeren Weg über eine Relegation gegen Dynamo Dresden zu gehen. Noch einmal betonte Antwerpen, der FCK könne noch immer aus eigener Kraft aufsteigen, eben über die Relegation.

Antwerpen übte am Freitag auch Selbstkritik, was zuweilen womöglich zu stark ausgelebte Emotionen seinerseits angehe, sieht die Saison aber unterm Strich klar positiv.

Für die Partie in Köln kehrt Abwehrchef Kevin Kraus nach verbüßter Rotsperre zurück, Verteidiger Alexander Winkler fehlt am Sonntag gelbgesperrt.